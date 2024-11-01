edición general
Los nazis también lloran

Las ideologías autoritarias siempre han entendido que el lenguaje es un territorio de conquista. No necesitan argumentos, solo etiquetas. De ahí su arsenal verbal: buenista, feminazi, okupa, chavista, liberticida. Palabras lanzadas como piedras, destinadas no a dialogar, sino a desfigurar al adversario hasta convertirlo en una caricatura. (...) Y, sin embargo, todo ese engranaje se tambalea cuando alguien pronuncia el término preciso: nazi. De repente, los maestros del estigma claman haber sido estigmatizados.

Delay #1 Delay
Añado esta viñeta:  media
1 K 40
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Joder si lloran. Mira las pataletas que pillan aquí en cuanto alguien les llama por su nombre.
0 K 18
#4 guillersk
Nazi nazi nazi nazi
0 K 11

