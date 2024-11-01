edición general
El nazi que pasó de crear cámaras de gas móviles a colaborar con los americanos en la Guerra Fría

Danny Orbach nos descubre en Fugitivos el rostro de Walter Rauff y de otro criminales del nazismo con los que la historia fue benevolente tras la caída del Tercer Reich.

De aquellos barros, estos lodos ...
Y si estuviera vivo estaría en Israel.
