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Una nave espacial hecha de figuritas LEGO alcanza la estratosfera y vuelve sana y salva a la Tierra

Una nave espacial hecha de figuritas LEGO alcanza la estratosfera y vuelve sana y salva a la Tierra  

Una pequeña nave espacial de LEGO, inspirada en la película "Proyecto Ave María" ha establecido un nuevo récord Guinness tras ser lanzado a la estratosfera y regresar sana y a salvo a la Tierra. La figura ha sido lanzada a la estratosfera con la ayuda de un globo, y ha surcado el cielo a casi 35 kilómetros de la tierra antes de regresar de una pieza. El set, que incluía minifiguras de los personajes de "Proyecto Ave María", Ryland Grace y el alienígena Rocky, fue lanzado desde el condado de Gwynedd, en el Reino Unido.

| etiquetas: lego , nave , espacial , estratosfera , récord
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2 comentarios
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Laro__ #1 Laro__
Los iraníes están que se salen.
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Supercinexin #2 Supercinexin
No me va el vídeo de la web esa en Firefox móvil ¬¬ Si a alguien le pasa, pego aquí éste de YouTube: m.youtube.com/shorts/5L2CpH5YKEg
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menéame