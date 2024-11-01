Una nave espacial hecha de figuritas LEGO alcanza la estratosfera y vuelve sana y salva a la Tierra  

Una pequeña nave espacial de LEGO, inspirada en la película "Proyecto Ave María" ha establecido un nuevo récord Guinness tras ser lanzado a la estratosfera y regresar sana y a salvo a la Tierra. La figura ha sido lanzada a la estratosfera con la ayuda de un globo, y ha surcado el cielo a casi 35 kilómetros de la tierra antes de regresar de una pieza. El set, que incluía minifiguras de los personajes de "Proyecto Ave María", Ryland Grace y el alienígena Rocky, fue lanzado desde el condado de Gwynedd, en el Reino Unido.