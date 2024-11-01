edición general
Navarra modifica su ley de vivienda e incluye la posibilidad del alquiler forzoso en pisos deshabitados

La ley busca corregir desajustes de "carácter técnico" que dificultan la tramitación de los procedimientos de adjudicación de las viviendas protegidas

3 comentarios
#2 torrrquemada
Algún c*d*ver creo que se encontrarán :-S
#1 poxemita
Vaya por Dios, justo ahora, mira que Servinabar podía montar una oficina de asesoría a inquilinos y por un par de chistorras te pillaban un alquiler forzoso.

Un business que se pierde Cerdan.
Kasterot #3 Kasterot
#1 Txorrada que no viene a cuento. ¿Algo que comentar sobre la noticia?
