edición general
10 meneos
75 clics
Navantia presenta oficialmente la Alfa 3000 a Tailandia

Navantia presenta oficialmente la Alfa 3000 a Tailandia

La compañía española ofrece construir en astilleros tailandeses la fragata ALFA 3000, con transferencia tecnológica, integración local y el precedente naval del portaaviones Chakri Naruebet como carta de presentación. El movimiento ha pasado prácticamente desapercibido en España, pese a afectar a una de las principales compañías de defensa del país y a un concurso naval relevante en el Sudeste Asiático. DYS lo incorpora ahora al debate especializado con la prudencia que exige una licitación abierta.

| etiquetas: navantia , tailandia , alfa 3000 , armada
9 1 0 K 178 DEFENSA
2 comentarios
9 1 0 K 178 DEFENSA
Nobby #2 Nobby
Transferir tecnología a un país que puede ser competencia por sus salarios más bajos siempre ha dado buen resultado... Para el país de los sueldos bajos, mira China
0 K 10
Falk #1 Falk
O sea q vuelven a transferir el "know how" como hicieron con los gaseros. No han aprendido por lo que se ve.
0 K 7

menéame