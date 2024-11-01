Navantia presenta oficialmente la Alfa 3000 a Tailandia

La compañía española ofrece construir en astilleros tailandeses la fragata ALFA 3000, con transferencia tecnológica, integración local y el precedente naval del portaaviones Chakri Naruebet como carta de presentación. El movimiento ha pasado prácticamente desapercibido en España, pese a afectar a una de las principales compañías de defensa del país y a un concurso naval relevante en el Sudeste Asiático. DYS lo incorpora ahora al debate especializado con la prudencia que exige una licitación abierta.