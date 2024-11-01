Navantia construirá en Puerto Real dos nuevos BAM para la Armada española por 700 millones

Navantia construirá 2 nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) en su astillero de Puerto Real por 700 millones, según anunció la vicepresidenta María Jesús Montero. El proyecto generará 2.000 empleos directos e indirectos y garantiza carga de trabajo hasta 2030. Además, Navantia trabaja en un BAM especializado en acción subacuática y en el mantenimiento del portaaeronaves Juan Carlos I. También participa en la construcción de naves logísticas para la Royal Navy. Navantia presenta su mayor cantidad histórica de pedidos con más de 8.000 millones