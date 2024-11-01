Navantia construirá en Puerto Real dos nuevos BAM para la Armada española por 700 millones

Navantia construirá 2 nuevos Buques de Acción Marítima (BAM) en su astillero de Puerto Real por 700 millones, según anunció la vicepresidenta María Jesús Montero. El proyecto generará 2.000 empleos directos e indirectos y garantiza carga de trabajo hasta 2030. Además, Navantia trabaja en un BAM especializado en acción subacuática y en el mantenimiento del portaaeronaves Juan Carlos I. También participa en la construcción de naves logísticas para la Royal Navy. Navantia presenta su mayor cantidad histórica de pedidos con más de 8.000 millones
| etiquetas: navantia , bam , armada , puerto real
Dos barquitos de mierda para que la Infanta se pasee y los niños de las élites muevan droga o 1750 viviendas (a 400k, que son señoras viviendas); elecciones de mierda en un mundo enfermo.
Se podría crear un cuerpo de ingenieros al estilo del estadounidense que construyera obras públicas, incluidas viviendas. Creo que los alemanes van a destinar parte de su presupuesto en arreglar autopistas y líneas férreas, "valen para llevar tanques al frente y tal".
Para los créditos a empresas basta con que vayan destinados a la investigación y producción de armamento.