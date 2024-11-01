El Nàstic condena actos vandálicos contra vehículos de jugadores y miembros del club

En un comunicado oficial, el club reconoce la delicada situación deportiva que atraviesa el equipo y asegura comprender las críticas de la afición, además de asumir la responsabilidad que corresponde a los distintos estamentos de la sociedad anónima deportiva. Sin embargo, el Nàstic subraya que “ninguna muestra de violencia ni ninguna incitación a ella puede ser tolerada”, al considerar que se trata de “una línea que no debería traspasarse en ningún ámbito de la sociedad”