La NASA lanza nuevas imágenes de Marte en alta resolución [ITA]  

Imágenes capturadas por la Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) con una resolución de 25 centímetros por pixel. La sonda MRO ha superado los 20 años en el planeta rojo y más de 100.000 imágenes. Las que nos muestra ahora, sin ayuda de instrumentos artificiales nos muestra con todo lujo de detalles y de forma extraordinariamente nítidas las distintas formaciones geológicas del planeta como el cráter Syrtis Major y otras regiones de interés científico.