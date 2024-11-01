edición general
La NASA capta el nacimiento de una isla en Alaska tras décadas de deshielo

Por milenios, las masas de hielo del sur de Alaska esculpieron el paisaje, tallando valles, levantando muros de hielo y enterrando montañas. En 2025 surgió una nueva isla en el lago Alsek: Prow Knob, una pequeña montaña que, hasta hace poco, permanecía abrazada por el glaciar Alsek, pero ahora emerge rodeada totamente de agua. Imágenes de los satélites Landsat 5 y 9 revelan la transformación paulatina de esta región desde 1984 hasta hoy. El deshielo también expandió los lagos proglaciares, el lago Alsek pasó de 45 a 75 km2 en sólo 4 décadas.

