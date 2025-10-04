edición general
Narciso Monturiol y sus Ictíneo, pioneros de la navegación submarina

Narciso Monturiol y sus Ictíneo, pioneros de la navegación submarina

Narciso Monturiol Estarriol nació el 28 de septiembre de 1819 en la localidad gerundense de Figueres. A pesar ser orientado por su familia hacia los estudios religiosos, el joven Narciso se matriculó primero en Filosofía en la Universidad de Cervera y más tarde en derecho en la Universidad de Barcelona. Ya como estudiante Monturiol mostró su pasión por la política y el periodismo, uniéndose al periódico El Republicano como tipógrafo y al movimiento icariano, una utopía basada en principios comunistas.

