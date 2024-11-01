El narcisismo se propaga en familias debido a la genética: estudio en hermanos gemelos[ENG]

A través de la edad, la genética y los factores ambientales específicos de cada uno explicaron el 50% de la varianza en el narcisismo, y no hubo evidencia de fuentes ambientales compartidas dentro de las familias. Este hallazgo requiere un cambio fundamental en la búsqueda de los orígenes del narcisismo, incluidos los factores ambientales extrafamiliares (por ejemplo, vías educativas y ocupacionales, experiencias con compañeros y parejas románticas).