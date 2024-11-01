edición general
Nahko and Medicine for the People - Tus Pies (Your Feet)

Dedicamos humildemente esta canción a aquellos fuertes aliados en nuestras vidas que han sido anclas, faros y pilares a lo largo de los altibajos de la vida. A todos nuestros familiares que han perdido la custodia de sus hijos, a aquellos que han crecido sin una familia real, a aquellos que han sufrido y descubierto un tipo diferente de familia, a aquellos que provienen de esos lugares y aún así viven con fuerza y caminan con gratitud para revertir la negatividad de ese camino, y a aquellos que están ahí para nosotros en nuestros momentos de n

3 comentarios
  1. Delay #1 Delay
    #0 Buen envío.
    Hace un tiempo envié yo esta otra: www.meneame.net/m/TEMAZOS/nahko-bear-medicine-for-the-people-aloha-ke-
  2. TooBased #2 TooBased
    #1 Yo lo encontré reciéntemente el grupo, hace una semana y estoy all in. Tengo esa que compartes y estas otras en loop desde hace una semana:  media
  3. Delay #3 Delay *
    #2 Ahí va mi favorita de Nahko (sin Medicine for the people)
    youtu.be/0M7nETLOsKQ?si=AmE0DSIraH9bEXM3

    Y no sé si conoces a Xavier Rudd, pero intuyo que también te gustará:

    youtu.be/RoVj6zBAkAM?si=cw2iJ3JAtC68elqE

    youtu.be/0E1bNmyPWww?si=o-gGqAQadVLuD9dU
