Nadie puede con ellos: Los 5 juegos más jugados de 2025 en PS5 y Xbox son calcados a los del año pasado

etiquetas: 2025 , juegos como servicio , xbox , playstation
6 comentarios
#6 Eukherio
#5 Pues siempre pensé que era un juego táctico y ahí parece un Call of Duty con tanques.
0 K 8
#1 Eukherio *
Y nadie podrá: Fortnite, Call of Duty y Roblox son géneros propios. Es como el FIFA aquí. Hay gente que compra la consola y solo juega al Call of Duty, al Fortnite o al FIFA. No conocen otros títulos y no tienen mayor interés en videojuegos. Roblox es lo mismo solo que para niños. Por eso Sony quemó miles de millones en intentar crear un juego como servicio a ese nivel, porque sabe que con que uno lo pete después ya es todo contar billetes.
0 K 8
#3 hokkien
#1 Otro con el que no se puede es el WOT, sus adeptos llevan años ahí. Aunque no es para todo el mundo.
0 K 10
#4 Eukherio
#3 ¿El de tanques? Alguna vez vi publicidad, pero ni idea de qué va.
0 K 8
Oestrimnio #2 Oestrimnio
Minecraft, 15 años y 350 millones de copias vendidas después, sigue estando en lo más alto en ventas.

Alucinante.

o_o
0 K 6

