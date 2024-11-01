·
9381
clics
El vídeo de Ayuso embarrancando al hablar de Venezuela y Trump con Susanna Griso: "Tiene menos luces que un barco pirata"
7571
clics
Desmintiendo el bulo del reparto de comida con IA que engañó a Reddit y a Meneame
3673
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
5940
clics
BBC prohíbe a sus periodistas usar el término "secuestrado" para describir la captura de Maduro
3341
clics
Si eres de derechas y te gusta Trump
más votadas
705
Juez en caso de corrupción de Netanyahu muere 'después de que un vehículo se saliera de la carretera y se estrellara contra su motocicleta'
298
Pedro Sánchez pide elecciones en Venezuela y tacha de ilegítima la maniobra militar de los EEUU en Venezuela
368
Matt Gaetz, ex candidato de Trump a fiscal general, mantuvo relaciones sexuales con una menor mientras era miembro del Congreso (Eng)
665
Trump se jacta de obligar a líderes de otros países a aumentar el precio de los medicamentos en un pacto secreto a espaldas a la población
343
Feijóo recrimina que Sánchez no acudiera al desfile de la Pascua Militar... por estar en una cumbre internacional: "La derecha más provinciana de Europa"
3
meneos
150
clics
Nadie puede con ellos: Los 5 juegos más jugados de 2025 en PS5 y Xbox son calcados a los del año pasado
Nadie puede con ellos: Los 5 juegos más jugados de 2025 en PS5 y Xbox son calcados a los del año pasado, y en el caso de Sony mantienen las mismas posiciones.
|
etiquetas
:
2025
,
juegos como servicio
,
xbox
,
playstation
#5
hokkien
#4
stats:
playercounter.com/world-of-tanks/
ejemplo
www.youtube.com/watch?v=8yywlkVJFSI
0
K
10
#6
Eukherio
#5
Pues siempre pensé que era un juego táctico y ahí parece un Call of Duty con tanques.
0
K
8
#1
Eukherio
*
Y nadie podrá: Fortnite, Call of Duty y Roblox son géneros propios. Es como el FIFA aquí. Hay gente que compra la consola y solo juega al Call of Duty, al Fortnite o al FIFA. No conocen otros títulos y no tienen mayor interés en videojuegos. Roblox es lo mismo solo que para niños. Por eso Sony quemó miles de millones en intentar crear un juego como servicio a ese nivel, porque sabe que con que uno lo pete después ya es todo contar billetes.
0
K
8
#3
hokkien
#1
Otro con el que no se puede es el WOT, sus adeptos llevan años ahí. Aunque no es para todo el mundo.
0
K
10
#4
Eukherio
#3
¿El de tanques? Alguna vez vi publicidad, pero ni idea de qué va.
0
K
8
#2
Oestrimnio
Minecraft, 15 años y 350 millones de copias vendidas después, sigue estando en lo más alto en ventas.
Alucinante.
0
K
6
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Alucinante.