Nadie frena al niño gigante que ya mide 2,31 m. con 15 años: 46 puntos y 19 rebotes de Jeremy Gohier  

Jeremy Gohier, el niño de 15 años que ya ha crecido hasta los 2,31 m. (con 13 años ya medía 2,21 m.), impresiona con su movilidad y calidad jugando a baloncesto.

themarquesito #3 themarquesito
Va más o menos como Robert Wadlow en cuanto a estatura, que con 14 años medía 2,24.
es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wadlow
Democrito #4 Democrito
Le deseo suerte. Hay jugadores muy altos que se han tenido que retirar pronto por las lesiones. Recuerdo a Yao Ming por las rodillas o Roberto Dueñas por la espalda.
SolidGeorg #5 SolidGeorg
#2 jaja, en cierto sentido lo es, no tiene rival
SolidGeorg #1 SolidGeorg
Hay que prohibir a los menores de 16 años pasar de 2.3m
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
#1 No puedo parar de imaginarme a algún padre de estos forofos, cuando su hijo juega contra ese animal, pensando o gritando: “¡eso es trampa!”
