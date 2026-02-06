·
edición general
4
meneos
194
clics
Nadie frena al niño gigante que ya mide 2,31 m. con 15 años: 46 puntos y 19 rebotes de Jeremy Gohier
Jeremy Gohier, el niño de 15 años que ya ha crecido hasta los 2,31 m. (con 13 años ya medía 2,21 m.), impresiona con su movilidad y calidad jugando a baloncesto.
|
etiquetas
:
basket
,
promesa
3
1
0
K
31
actualidad
5 comentarios
#3
themarquesito
Va más o menos como Robert Wadlow en cuanto a estatura, que con 14 años medía 2,24.
es.wikipedia.org/wiki/Robert_Wadlow
2
K
38
#4
Democrito
Le deseo suerte. Hay jugadores muy altos que se han tenido que retirar pronto por las lesiones. Recuerdo a Yao Ming por las rodillas o Roberto Dueñas por la espalda.
1
K
20
#5
SolidGeorg
#2
jaja, en cierto sentido lo es, no tiene rival
1
K
18
#1
SolidGeorg
Hay que prohibir a los menores de 16 años pasar de 2.3m
1
K
16
#2
ingenierodepalillos
#1
No puedo parar de imaginarme a algún padre de estos forofos, cuando su hijo juega contra ese animal, pensando o gritando:
“¡eso es trampa!”
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
