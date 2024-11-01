edición general
Nada de ropa interior blanca

Nada de ropa interior blanca

La uniformidad mantenía el gris en el caso de los alemanes, el verde oliva para el Ejército estadounidense o el caqui de los británicos. Esas coloraciones eran tan solo para el uniforme, la ropa interior era de color blanco. De este modo, si los soldados de infantería ingleses tendían sus calzoncillos o camisetas en zona de combate, esto hacía perfectamente visible su posición para el enemigo.

Ripio
A día de hoy se sigue esa tradición, manteniendo una combinación de raya marrón y tonos amarillos para camuflarse debidamente.
Kamillerix
Interesante detalle el relativo al papel higiénico, no habría caído en lo delator que puede ser :-O
#5 esbrutafio
"En la Gran Guerra los franceses llegaron a usar uniformes con pantalones rojos y casacas de color azul, pero finalmente adoptaron colores más neutros"
Pusieron uniformes de color azul cielo. Una idea de camuflage un tanto peculiar que seguramente adoptó alguien que no se acercó a menos de quince kilómetros del frente.
es.wikipedia.org/wiki/Azul_horizonte
Ripio
#5 El feldgrau, el mejor para estos lares en aquella época,
A día de hoy me quedo con multicam, dejando el pixelado para los mermaos.
kumo
Mira que llamar caqui al verde inglés... Herejía entre miniaturistas!

Me hace gracia que diga que apenas se trabajo en ello cuando los finlandeses se vestían de blanco para camuflarse con la nieve. Al igual que hacían los alemanes que además desarrollaron bastantes camuflajes que se adaptaban al entorno (como el flecktarn). Bastante floja la entrada, eh? Todo evolucionó mucho durante la guerra. Los patrones para camuflar tanques, barcos, aviones e incluso soldados evolucionaron.
#2 To_lo_loco
Porque o tienes una higiene pulcra o lo blanco pasa a otro color.
