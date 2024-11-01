Nada de ropa interior blanca

La uniformidad mantenía el gris en el caso de los alemanes, el verde oliva para el Ejército estadounidense o el caqui de los británicos. Esas coloraciones eran tan solo para el uniforme, la ropa interior era de color blanco. De este modo, si los soldados de infantería ingleses tendían sus calzoncillos o camisetas en zona de combate, esto hacía perfectamente visible su posición para el enemigo.
Pusieron uniformes de color azul cielo. Una idea de camuflage un tanto peculiar que seguramente adoptó alguien que no se acercó a menos de quince kilómetros del frente.
A día de hoy me quedo con multicam, dejando el pixelado para los mermaos.
Me hace gracia que diga que apenas se trabajo en ello cuando los finlandeses se vestían de blanco para camuflarse con la nieve. Al igual que hacían los alemanes que además desarrollaron bastantes camuflajes que se adaptaban al entorno (como el flecktarn). Bastante floja la entrada, eh? Todo evolucionó mucho durante la guerra. Los patrones para camuflar tanques, barcos, aviones e incluso soldados evolucionaron.