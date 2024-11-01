edición general
6 meneos
38 clics
Nacho Vidal, multado por derribar una barrera mientras conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas

Nacho Vidal, multado por derribar una barrera mientras conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas

Quien fuera actor de películas para adultos ha sido condenado por romper la barrera de un parking mientras conducía ebrio y drogado

| etiquetas: nacho vidal , porno , drogas , alcohol , multa , barrera , policía
5 1 2 K 51 actualidad
8 comentarios
5 1 2 K 51 actualidad
Andreham #2 Andreham
¿Sólo multado? ¿Esto es lo normal?

Para mi ebrio y drogado conduciendo debería de suponer retirada del carné para siempre y además ingreso en prisión por consumo y tráfico de drogas.
2 K 22
plutanasio #3 plutanasio
#2 creo que ya está a la espera de juicio por tráfico de drogas de hace tiempo
1 K 22
#6 Hacksturcon
#2 Alcohol=-6 ptos. Drojas=-6ptos.

Dudo mucho que tuviese mas de 12... asi que si sin carne se quedara (aunque igual no le importa).
0 K 6
Priorat #7 Priorat *
#2 Si superas los 0,6g/l es delito penal, con cárcel, y conlleva la retirada del carnet (y está retirada va al margen de los puntos.
0 K 12
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Un "me suda la polla" sin duda...
1 K 12
The_Ignorator #5 The_Ignorator
Me lo imagino al estilo Cocodrilo Dundee "¿Eso es una barrera? Esto es una barrera" :troll:
0 K 10
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
Coñe, pero este no estaba ya en el trullo por lo del sapo bufo aquel?
0 K 10
aruleno #4 aruleno
Con el ciego, seguro que no la vio.
0 K 7

menéame