6
meneos
38
clics
Nacho Vidal, multado por derribar una barrera mientras conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas
Quien fuera actor de películas para adultos ha sido condenado por romper la barrera de un parking mientras conducía ebrio y drogado
|
etiquetas
:
nacho vidal
,
porno
,
drogas
,
alcohol
,
multa
,
barrera
,
policía
5
1
2
K
51
actualidad
8 comentarios
#2
Andreham
¿Sólo multado? ¿Esto es lo normal?
Para mi ebrio y drogado conduciendo debería de suponer retirada del carné para siempre y además ingreso en prisión por consumo y tráfico de drogas.
2
K
22
#3
plutanasio
#2
creo que ya está a la espera de juicio por tráfico de drogas de hace tiempo
1
K
22
#6
Hacksturcon
#2
Alcohol=-6 ptos. Drojas=-6ptos.
Dudo mucho que tuviese mas de 12... asi que si sin carne se quedara (aunque igual no le importa).
0
K
6
#7
Priorat
*
#2
Si superas los 0,6g/l es delito penal, con cárcel, y conlleva la retirada del carnet (y está retirada va al margen de los puntos.
0
K
12
#1
DayOfTheTentacle
Un "me suda la polla" sin duda...
1
K
12
#5
The_Ignorator
Me lo imagino al estilo Cocodrilo Dundee "¿Eso es una barrera? Esto es una barrera"
0
K
10
#8
OrialCon_Darkness
Coñe, pero este no estaba ya en el trullo por lo del sapo bufo aquel?
0
K
10
#4
aruleno
Con el ciego, seguro que no la vio.
0
K
7
