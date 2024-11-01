Nace una alianza entre Renault y Ford sobre coches y furgonetas eléctricos

El acuerdo incluye el desarrollo de dos coches eléctricos de la marca Ford basados en la plataforma Ampere del Grupo Renault, una arquitectura probada y diseñada nativamente para la energía eléctrica y serán producidos en el norte de Francia, en el centro industrial ElectriCity de Ampere. Renault pone sobre la mesa la competitividad de su plataforma eléctrica, su ecosistema de producción y Ford puede explotar la dinámica de conducción, una identidad de marca reconocible y, como se ha visto en los últimos años, una cierta competitividad en preci