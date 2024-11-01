edición general
Nace una alianza entre Renault y Ford sobre coches y furgonetas eléctricos

El acuerdo incluye el desarrollo de dos coches eléctricos de la marca Ford basados en la plataforma Ampere del Grupo Renault, una arquitectura probada y diseñada nativamente para la energía eléctrica y serán producidos en el norte de Francia, en el centro industrial ElectriCity de Ampere. Renault pone sobre la mesa la competitividad de su plataforma eléctrica, su ecosistema de producción y Ford puede explotar la dinámica de conducción, una identidad de marca reconocible y, como se ha visto en los últimos años, una cierta competitividad en preci

tul #1 tul
reunion de pastores, oveja muerta.
5 K 78
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Ya estamos con las uniones contranatura.
2 K 37
nemeame #2 nemeame
Se llamará electroTitanic :troll:
2 K 32
makinavaja #4 makinavaja
O sea, Ford le ha subcontrado a Renault unos vehículos con su marca.... lo normal...
0 K 12

