MX ¿El Final de la Invasión a Groenlandia?

Trump descarta la invasión a Groenlandia después de haber puesto en alerta a una unidad especializada en combate ártico.

ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Y ahora a por otra tontuna
No puede centrar su atención en un tema demasiado tiempo
Y ha visto que le han parado los pies
Metabarón #1 Metabarón
Its a trap!
