Musk anuncia que el megaproyecto de Tesla para fabricar chips de IA se pondrá en marcha en siete días

El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, afirmó el sábado que el proyecto Terafab de la empresa, destinado a la fabricación de chips de inteligencia artificial, se pondrá en marcha en siete días. Musk afirmó el año pasado que Tesla tendría que construir probablemente "una gigantesca fábrica de chips" de IA. Tesla está diseñando su chip de IA de quinta generación para ⁠impulsar sus ambiciones en materia de conducción autónoma, y Musk expuso los posibles planes de fabricación en la reunión anual de la empresa del año pasado.