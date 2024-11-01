Museo de Sitio Pucllana presenta su primer concierto accesible “Costa, Sierra y Selva”

En el marco de su compromiso por promover una cultura inclusiva, el Ministerio de Cultura, a través del Museo de Sitio Pucllana, presentará por primera vez un concierto accesible con la puesta en escena artística “Costa, Sierra y Selva” del Conjunto Nacional de Folklore José María Arguedas, gracias al apoyo técnico y la asesoría en accesibilidad del Gran Teatro Nacional. El espectáculo se llevará a cabo el jueves 16 de octubre, a las 6:00 p. m., y ofrecerá una experiencia sensorial única en un entorno patrimonial emblemático. Esta presentació