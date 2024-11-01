El Museo Masónico, más cerca de abrir sus puertas en un imponente templo de la orden que se salvó del Franquismo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, se ha reunido en Santa Cruz de Tenerife con su alcalde y con Jesús Soriano, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33º para España, para acelerar la creación del Museo Masónico en el Templo Masónico de la ciudad tinerfeña, el de la Logia de Añaza de 1899, el mayor templo de la masonería española construido hasta el Golpe de Estado de 1936. El ministerio ya ha solicitado al Archivo de Salamanca un listado de los fondos sustraídos del Templo Masónico para su retorno.