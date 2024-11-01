edición general
Mur avisó ya el 20 de marzo de que la medicalización de las residencias anunciada por Ayuso era "irrealizable"

El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia ha confirmado que se lo comunicó por correo electrónico al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Mur también ha asegurado que los protocolos que negaron la derivación hospitalaria a miles de mayores ya estaban incluidos en el Plan de Acción del Gobierno de Ayuso y que Antonio Burgueño y Escudero estaban al tanto.

Carmen Ruiz, Marea de Residencias: "Ayuso aseguró que todas las residencias de Madrid estaban medicalizadas. No era verdad. Mintió"
#1 Cualquiera que tenga familiares en residencias y las visite a diario sabe perfectamente que las residencias no estaban, ni están, ni estarán medicalizadas (previsión más que probable). Decir que lo estaban es otra mentira política más para calmar el ánimo de quienes no las conocen. Pero aquellos que no las conocen, no son millonarios y tengan una mala vejez, lo verán con sus propios ojo cuando lo sufran y sea demasiado tarde para ellos.
#1 ... y nos impidieron recogerles!
Fue una encerrona de libro, antes de que fallecieran y después de fallecidos.
¡Criminales!
Mur ya contó la historia hace tiempo. Iban a medicalizar, pero no había recursos porque se gastó el dinero en los hospitales de campaña de entonces (como el del ifema), y se hizo una especie de intento cutre de medicalizar que no funcionó por los recursos existentes.

Si hubieran llevado a los ancianos de las residencias a los hospitales de campaña pues quizá hubiera valido, pero solo llevaron a un pequeñísimo porcentaje de ellos al IFEMA, así que tampoco sirvió para eso, y al resto los abandonaron a su suerte, básicamente.
Que era IMPOSIBLE medicalizar todas las residencias lo sabia cualquiera con un minimo de información y dos dedos de frente el mismo dia que se anunció. Lo que no entiendo es cómo no hubo ENTONCES periodistas que rastrearan la mentira flagrante.
Panfletada de publico.es de las que hacen Historia.
