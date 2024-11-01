Mur avisó ya el 20 de marzo de que la medicalización de las residencias anunciada por Ayuso era "irrealizable"

El exdirector general de Coordinación Sociosanitaria durante la pandemia ha confirmado que se lo comunicó por correo electrónico al entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Mur también ha asegurado que los protocolos que negaron la derivación hospitalaria a miles de mayores ya estaban incluidos en el Plan de Acción del Gobierno de Ayuso y que Antonio Burgueño y Escudero estaban al tanto.