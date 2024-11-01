Municipios catalanes refuerzan la vigilancia ante el empadronamiento fraudulento: Sant Cugat detecta y anula 322 irregulares

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha empezado a dar de baja los empadronamientos fraudulentos que el consistorio empezó a detectar en agosto. La decisión del Ayuntamiento de Sant Cugat llega dos días después de que el de Sant Vicenç de Castellet anunciase la anulación de 384 padrones irregulares por no acreditar "una residencia efectiva" en el municipio. El Ayuntamiento de Barberà del Vallès, por otro lado, ha impedido este verano el empadronamiento de 25 personas en siete domicilios sin conocimeinto de los propietarios.