edición general
15 meneos
15 clics
Municipios catalanes refuerzan la vigilancia ante el empadronamiento fraudulento: Sant Cugat detecta y anula 322 irregulares

Municipios catalanes refuerzan la vigilancia ante el empadronamiento fraudulento: Sant Cugat detecta y anula 322 irregulares

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) ha empezado a dar de baja los empadronamientos fraudulentos que el consistorio empezó a detectar en agosto. La decisión del Ayuntamiento de Sant Cugat llega dos días después de que el de Sant Vicenç de Castellet anunciase la anulación de 384 padrones irregulares por no acreditar "una residencia efectiva" en el municipio. El Ayuntamiento de Barberà del Vallès, por otro lado, ha impedido este verano el empadronamiento de 25 personas en siete domicilios sin conocimeinto de los propietarios.

| etiquetas: empadronamiento , fraudulento , irregular , detectan , cataluña
13 2 1 K 142 actualidad
2 comentarios
13 2 1 K 142 actualidad
SegarroAmego #1 SegarroAmego *
Este país en temas de inmigración y fronteras es una casa de putas. Y aún habrá algún iluminado que los tache de rasistas
0 K 6
PijoProgre #2 PijoProgre
La multiculturalidad es buena y enriquecedora. Fuera fronteras!!
0 K 5

menéame