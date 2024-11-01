Un municipio de Tenerife inaugura una escuela para formar a creadores de contenidos

El municipio tinerfeño de Los Realejos se convierte en un pionero en Canarias al inaugurar este curso una escuela municipal dedicada en exclusiva a enseñar a crear y monetizar contenidos para webs, redes sociales, podcasts y canales de youtube. La asistencia a las clases será híbrida: puedes asistir presencialmente si vives en Tenerife o puedes asistir conectando a la videollamada habilitada cada día de clase. Si quieres iniciarte o profundizar en el mundo de la creación de contenidos, esta es tu mejor oportunidad.