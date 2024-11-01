edición general
Muñecos de Playmobil 'protestan' contra los baches en las vías provinciales de Chantada

La formación municipalista Por Chantada decide "recorrer ao enxeño" para que se arreglen las carreteras, en muy mal estado

