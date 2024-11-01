El mundo se queda atrás en sus objetivos de renovables: así es imposible triplicar la capacidad a 2030

Existen cuellos de botella en inversión, redes eléctricas y cadenas de suministro que dificultan la conexión de nuevos proyectos y su integración. En 2024, las adiciones de capacidad renovable mundial alcanzaron la cifra sin precedentes de 582 GW. Sin embargo, esto sigue siendo insuficiente para cumplir el objetivo del Consenso de EAU de la COP28 de triplicar las energías renovables hasta 11,2 TW en 2030. Cumplir ese objetivo exige ahora añadir la extraordinaria cifra de 1 122 GW de capacidad cada año a partir de 2025.
| etiquetas: renovables , cop28 , irena , inversión
El informe hace un llamado a la acción urgente para:
integrar los objetivos renovables en los planes climáticos nacionales (NDC 3.0) antes de la COP30 de Belém;
duplicar la ambición colectiva de las NDC para alinearse con el objetivo global de renovables; y
aumentar la inversión en energías renovables hasta al menos 1,4 billones de dólares anuales en 2025-2030, más del doble de los 624.000 millones invertidos en 2024.