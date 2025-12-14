El mundo que persigue Trump: acuerdos con los rivales tradicionales, hostilidad hacia Europa y América solo para Washington

Ni promoción de la democracia, ni defensa de los derechos humanos ni espadas en guardia frente a China y Rusia. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump tiene algo de refrescante ejercicio de honestidad, particularmente para aquellos que piensen que Estados Unidos ha retorcido a conveniencia esos nobles principios durante décadas. En cualquier caso, el documento presentado la semana pasada por la Casa Blanca plantea la mayor ruptura en ocho décadas con los principios del orden liberal que Washington ha apadrinado desde el final