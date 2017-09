El mundo está lleno de gilipollas: la teoría de un profesor de Stanford que explica el porqué

El profesor de la Universidad de Stanford Robert I. Sutton publicó 'More Trouble Than They're Worth', uno de los artículos que más éxito han tenido en la historia de 'Harvard Business Review'. Lo hizo impelido por un compañero que le pidió colaborar en la edición de “Ideas Rompedoras” para la edición de enero. En él analizaba algo que no le parecía particularmente rompedor: que los gilipollas ('assholes') se habían hecho con el control del mundo laboral y que, si una empresa quería salir adelante, lo primero que tenía que hacer era localizarlos