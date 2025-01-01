·
31
meneos
408
clics
Óscar Puente desmonta todo el victimismo del PP con una "secuencia en solo 10 tuits"
El ministro deja "que cada uno saque sus conclusiones" tirando de hemeroteca al mostrar la secuencia de titulares que evidencian la frivolidad del PP en cuanto a las condicones de los bomberos
|
etiquetas
:
óscar puente
,
hemeroteca
,
pp
,
incendios
25
6
5
K
179
actualidad
10 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#9
Katos
¡¡Cuando se entere que él es el ministro va a flipar!!!
2
K
16
#6
Leon_Bocanegra
A ver cómo se lo explico,señor Puente, a los votantes de derechas les suda la polla todo lo que usted a mostrado ahí. Los demás ya tenemos claro el nivel de miseria moral del PP. Ha perdido usted el tiempo haciendo esos tuits
0
K
12
#8
mcfgdbbn3
*
#6
: Los discursos políticos suelen ser de dos tipos:
- Garantizar que los tuyos te apoyen.
- Promover la abstención en el resto del electorado.
Es complicado llevar a gente de otros partidos al tuyo, salvo que haya una proximidad ideológica o tengas un
#Wololo
en las filas.
Por eso este tipo de mensajes están bien, para que la gente no caiga en la abstención promovida, cuando dicen "es que todos son iguales", normalmente el que lo dice va a seguir votando, lo que quiere es que tú…
» ver todo el comentario
2
K
39
#1
rbrn
Estoy por votar errónea, no dice cuantos zasca por tuit ha metido...
0
K
10
#3
mcfgdbbn3
*
#1
: Ni la etiqueta
#escorpio
︎ , que luego dicen de ellos, pero cuando hace falta que alguien ponga los puntos sobre las íes en pocas palabras, a ver quién lo hace mejor que ellos.
0
K
12
#10
sotillo
#1
Nunca serán los que merecen, imposible ponerse a la altura
0
K
11
#4
MoñecoTeDrapo
*
¿Podírais poner el hilo en xcancel o similar?. Creo que no era difícil transformar la URL pero no me acuerdo cómo era
0
K
10
#7
Delay
#4
threadreaderapp.com/thread/1957348685177602274.html
9
K
112
#5
Emotivo
*
Con solo una frase no hacen falta 10 tuits.
Pésimos gestores porque desprecian lo público.
Lo público salva vidas.
Lo privado solo salva los beneficios de unos pocos. Cada vez de menos.
0
K
7
#2
EnLos80EraPeor
Que deje el Twitter y los zascas y se ponga a trabajar
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
