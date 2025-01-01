edición general
Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago para mujeres jóvenes en un concurso de chicas de calendario, Epstein fue el único otro invitado (New York Times) [ENG]

Cuando Trump organizó una fiesta en Mar-a-Lago para mujeres jóvenes en un concurso de chicas de calendario, Epstein fue el único otro invitado, según George Houraney, el empresario que organizó el evento. Houraney estaba sorprendido de que Epstein fuera la única otra persona en la lista de invitados. “Dije, ‘Donald, se supone que esta es una fiesta con VIP”, dijo Houraney a The New York Times. “¿Me estás diciendo que sois tú y Epstein?’” La entonces novia y socia comercial de Houraney, Jill Harth, acusó a Trump de conducta sexual inapropiada...

themarquesito #1 themarquesito
Entonces no era una fiesta sino una presentación del menú para su amigo el depredador sexual
ipanies #4 ipanies
#3 Digo textualmente que no hay ningún indicio, no se dónde está el fallo...
ipanies #2 ipanies
Pero si no había ningún indicio de que este señor fuera un pederasta, baboso, misógino y violador!!!!! Como va a ser esto verdad?!?!?!?! ¬¬
#3 BurraPeideira_
#2 Creo que acusar de pederasta a alguien sin pruebas es algo que no se merece ni Donald Trump.
