Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia

En las fotografías del encuentro celebrado en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos se sitúa en una posición de liderazgo ante el resto de dirigentes que viajaron a Washington, con el objetivo de intentar avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia. Depende de cómo se mire, han sido los mandatarios europeos los que han impuesto a Trump la protección de Ucrania —eso sí, sin enviar tropas—.