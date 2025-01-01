Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia

En las fotografías del encuentro celebrado en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos se sitúa en una posición de liderazgo ante el resto de dirigentes que viajaron a Washington, con el objetivo de intentar avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia. Depende de cómo se mire, han sido los mandatarios europeos los que han impuesto a Trump la protección de Ucrania —eso sí, sin enviar tropas—.
| etiquetas: trump , imégenes , subyugar , europa
Y siguen los fanboys de la OTAN y los americanófilos diciendo que ésto es lo mejor y que paaaaara naaaaada somos lacayos de Washington sino socios y aliados voluntarios porque ser los socios y aliados de USA es lo más a lo que puede aspirar cualquier país, vamos.
Todos estos payasos derechistas pasarán a la Historia como pasaron los que aplaudieron y dejaron hacer a Hitler.
Eso lo saben el pertinazotanero, la maestra y el suputapluma …
Se puede entender que tengamos que ceder a determinados chantajes, pero la imagen de vasallaje que están regalándole a ese tipo son un poco demasiado
Al menos esta vez les dio sillas, para la próxima les dejará de pie ya solo el hecho que las sillas no fueran iguales ya es un ataque diplomático, hasta el más idiota de los asesores saben que han participado en una función de circo, como coro de payasos.
Cuando se ha ido a tomar por culo la union europea?
Tan poco amor propio tienen esos "líderes"¿?
Que lo diga él mismo está feo? Por qué? Porque es reconocerle un merito? A ver si ahora por no reconocerlo vamos a montarnos una pelicula en la que los lideres europeos son dignos y han logrado acuerdoes epicos cuando llevamos diciendo ya tiempo que se han bajado los pantalones hasta los tobillos
Yo aquí no le reprocho nada a Trump, pero si el avión con los líderes europeos se pierde en el atlántico en la vuelta, lo lamentaré por la tripulación del avión.