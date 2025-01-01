edición general
Trump se jacta de 'subyugar' a los líderes europeos con unas imágenes para la historia

En las fotografías del encuentro celebrado en el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos se sitúa en una posición de liderazgo ante el resto de dirigentes que viajaron a Washington, con el objetivo de intentar avanzar hacia un acuerdo de paz con Rusia. Depende de cómo se mire, han sido los mandatarios europeos los que han impuesto a Trump la protección de Ucrania —eso sí, sin enviar tropas—.

Supercinexin #5 Supercinexin
Lo que los rojocomunistas llevábamos diciendo décadas, literalmente décadas, hoy ya sin condón y a la vista de todo el mundo.

Y siguen los fanboys de la OTAN y los americanófilos diciendo que ésto es lo mejor y que paaaaara naaaaada somos lacayos de Washington sino socios y aliados voluntarios porque ser los socios y aliados de USA es lo más a lo que puede aspirar cualquier país, vamos.

Todos estos payasos derechistas pasarán a la Historia como pasaron los que aplaudieron y dejaron hacer a Hitler.
#6 vantablack
#5 pero y lo bien que sabe la polla americana? umm que rica y calentita
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
#6

Eso lo saben el pertinazotanero, la maestra y el suputapluma …
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#5 ¿Esto lo sabe Elena? :troll:
yemeth #16 yemeth
#5 Con especial mención a la derecha española, la más arrastrada y lamebotas del universo, cuyo único principio en política internacional como demostró ya Aznar, es arrimarse al bully yanki y al bully sionista.
ipanies #2 ipanies
La foto es realmente insultante para cualquiera que tenga tan siquiera un 5% de patriotismo y orgullo.
Se puede entender que tengamos que ceder a determinados chantajes, pero la imagen de vasallaje que están regalándole a ese tipo son un poco demasiado ¬¬
placeres #17 placeres *
#2 La reunión real ocurrió antes de esa foto en una mesa redonda, luego los movieron al despacho para una "foto de recuerdo".

Al menos esta vez les dio sillas, para la próxima les dejará de pie ya solo el hecho que las sillas no fueran iguales ya es un ataque diplomático, hasta el más idiota de los asesores saben que han participado en una función de circo, como coro de payasos.
#1 candonga1 *
No sé si reir o llorar ante tamaña porculización de nuestros dirigentes.
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Lo que darían Feijoo, Abascal y Ayuso por salir en la foto...
Dene #13 Dene *
Parecen los alumnos tontos que van al despacho del profe
Cuando se ha ido a tomar por culo la union europea?
Tan poco amor propio tienen esos "líderes"¿?
victorjba #10 victorjba
El perro no fue... va a ser el más listo de todos xD
Verdaderofalso #14 Verdaderofalso
#10 ni Perro ni Orban… así que mira
Battlestar #7 Battlestar
Pero es mentira? Porque está diciendo exactamente lo que hemos viniendo diciendo todos, que se ha sacado la chorra y los lideres europeos no han tardado en chapársela.

Que lo diga él mismo está feo? Por qué? Porque es reconocerle un merito? A ver si ahora por no reconocerlo vamos a montarnos una pelicula en la que los lideres europeos son dignos y han logrado acuerdoes epicos cuando llevamos diciendo ya tiempo que se han bajado los pantalones hasta los tobillos
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

Yo aquí no le reprocho nada a Trump, pero si el avión con los líderes europeos se pierde en el atlántico en la vuelta, lo lamentaré por la tripulación del avión.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
pues yo sigo creyendo que es un buen momento para dar un paso al lado e intentar salir de la esfera anglosajona, sobre todo culturalmente y politicamente, desde los desfasados woke de babor hasta las ideas psicoticas del evangelismo de estribor.
powernergia #15 powernergia
#4 Hombre, hasta con Trump sacas lo woke, no esperábamos menos.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
En 10 o 12 días
