Un mundo desconocido (Por Santiago Alba Rico)

Hitler está muerto y no va a resucitar; Trump tiene el pelo de color naranja y no ha leído un libro en su vida. Pero es el mismo fascismo el que ha vuelto en un mundo distinto, ahora repleto de armas nucleares,
| etiquetas: fascismo , santiago , alba , rico
Las empresas de defensa europeas caen tras los avances en negociaciones de paz entre Zelenski y Trump
Las acciones de empresas de defensa europeas caen por avances en el conflicto ucraniano, destacando las declaraciones de Zelenski y Trump
capital.es/economia/mercados-e-inversion/las-empresas-de-defensa-europ