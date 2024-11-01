edición general
10 meneos
37 clics
Un mundo desconocido (Por Santiago Alba Rico)

Un mundo desconocido (Por Santiago Alba Rico)

Hitler está muerto y no va a resucitar; Trump tiene el pelo de color naranja y no ha leído un libro en su vida. Pero es el mismo fascismo el que ha vuelto en un mundo distinto, ahora repleto de armas nucleares,

| etiquetas: fascismo , santiago , alba , rico
8 2 0 K 93 actualidad
4 comentarios
8 2 0 K 93 actualidad
carakola #1 carakola
Esto que comenta el autor: "alineamiento geopolítico de EEUU con Rusia y China," no se ve por ningún lado. EEUU está enfrentado directamente con Rusia y China por mucho que Trump diga sus tontería y la prensa occidental propagandista venda que Trump es el lacayo de Putin.
0 K 20
lameiro #2 lameiro
#1 Lo vas a ver en breve con el acuerdo de paz de Ucrania.
1 K 13
carakola #3 carakola *
#2 ¿Te crees lo del alto el fuego en Gaza? EEUU gestó lo de Ucrania. Solo busca enquistar el conflicto. Ojalá esté equivocado porque resolver lo de Ucrania le iría bien a Europa y a Eurasia. Al menos estamos de acuerdo en que no se ve por ningún lado.
0 K 20
lameiro #4 lameiro
#3 Pues para irle bien a Europa no hacen mas que poner pegas. Además de esto:
Las empresas de defensa europeas caen tras los avances en negociaciones de paz entre Zelenski y Trump
Las acciones de empresas de defensa europeas caen por avances en el conflicto ucraniano, destacando las declaraciones de Zelenski y Trump

capital.es/economia/mercados-e-inversion/las-empresas-de-defensa-europ
0 K 10

menéame