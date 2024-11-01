·
Un mundo basado en guerras (ex embajador José Antonio Zorrilla)
El canal Reflexiones Iracundas conversa con el ex embajador Zorrilla sobre la situación geopolítica y la guerra en Eurasia, Palestina y el Caribe.
|
etiquetas
:
reflexiones iracundas
,
embajador zorrilla
,
guerras
2 comentarios
#1
ElenaCoures1
Fan del fascista y criminal de Putin y habitual en sus medios de propaganda
0
K
7
#2
unomas23
#1
Deja a los adultos hablar anda.
2
K
31
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
