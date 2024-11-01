edición general
7 meneos
22 clics
Un mundo basado en guerras (ex embajador José Antonio Zorrilla)

Un mundo basado en guerras (ex embajador José Antonio Zorrilla)  

El canal Reflexiones Iracundas conversa con el ex embajador Zorrilla sobre la situación geopolítica y la guerra en Eurasia, Palestina y el Caribe.

| etiquetas: reflexiones iracundas , embajador zorrilla , guerras
6 1 1 K 93 politica
2 comentarios
6 1 1 K 93 politica
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Fan del fascista y criminal de Putin y habitual en sus medios de propaganda
0 K 7
#2 unomas23
#1 Deja a los adultos hablar anda.
2 K 31

menéame