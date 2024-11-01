El mundo se acerca al ‘pico de extinción de glaciares’: hasta 4 000 al año podrían desaparecer a mitad de siglo

Un estudio advierte que el número de glaciares que desaparecen cada año llegará a un máximo de entre 2 000 y 4 000 anuales debido al calentamiento global. Según los autores, si se limita el calentamiento a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales, se podría conservar más del doble de glaciares que si se llega a un aumento de 2,7 ºC. La diferencia entre ambos escenarios depende directamente de las decisiones climáticas actuales.