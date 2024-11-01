edición general
2 meneos
2 clics

El mundo se acerca al ‘pico de extinción de glaciares’: hasta 4 000 al año podrían desaparecer a mitad de siglo

Un estudio advierte que el número de glaciares que desaparecen cada año llegará a un máximo de entre 2 000 y 4 000 anuales debido al calentamiento global. Según los autores, si se limita el calentamiento a 1,5 ºC por encima de los niveles preindustriales, se podría conservar más del doble de glaciares que si se llega a un aumento de 2,7 ºC. La diferencia entre ambos escenarios depende directamente de las decisiones climáticas actuales.

| etiquetas: glaciares , desaparición , clima , calentamiento
1 1 0 K 25 MAmbiente
2 comentarios
1 1 0 K 25 MAmbiente
#2 DenisseJoel
Cuando la gente sabe que nos vamos a la mierda no puedes seguir con ese discurso de "pero aún estamos a tiempo de que sea un 20% menos mierda". Incluso aunque sea cierto.

Tienes que reaccionar.
0 K 11
Connect #1 Connect
4.000 o 5.000 glaciares anuales en 25 años nos da más de 100.000. Joder, si que hay!
0 K 10

menéame