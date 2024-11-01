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Una multitudinaria 'rave' ilegal de tres días en el centro de Francia acaba con 33 intoxicados y 600 multas

Se da la circunstancia de que los organizadores del festival de música electrónica Teknival ,eligieron deliberadamente Bourges como escenario porque es la localidad natal de Nuñez, Ministro de Interior,al que han criticado en numerosas ocasiones por sus políticas de represión contra los macroeventos gratuitos en Francia, según 'Le Figaro'. "Esta situación es inaceptable. No obstante, el Estado ha intervenido para garantizar la seguridad de los participantes y de los residentes locales", ha añadido el ministro, ya en redes sociales.

| etiquetas: rave , ilegal , francia , bourges , núñez
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8 comentarios
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astronauta_rimador #5 astronauta_rimador
33 intoxicados entre 40.000 personas? Pues estupendas cifras.
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cocolisto #6 cocolisto
#5 Eso he pensado yo.En cualquier verbena cutre ya llegan a ese nivel de intoxicación.
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#5 ni uno de cada mil ha acabado por los suelos con bebida u drogas? Wow... esta juventud ya no se endroga como antes xD
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cocolisto #2 cocolisto *
Ninguna novedad.Un ministro de interior reprimiendo un acto libre y gratuito.
La novedad es que le ha sido por la culata porque se lo han hecho en su propio pueblo. {0x1f604} {0x1f604} {0x1f604}Menudo troleo.
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#1 pirat
romerías legales y raves ilegales.
Gerontocracia egoísta.
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#3 troglodoto
#1 www.youtube.com/shorts/8RoPP0IOWy4
las romerias ya estan amplificadas, las plataformas llevan sus altavoces
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MyNameIsEarl #4 MyNameIsEarl
Eat, sleep, rave and repeat!!! Bueno igual eat y sleep.... :troll:
Rave and repeat!!!
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#8 colemur
¿ Multas ? ¿ Por una rave ?
Qué nivel.
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menéame