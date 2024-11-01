Una multitudinaria 'rave' ilegal de tres días en el centro de Francia acaba con 33 intoxicados y 600 multas

Se da la circunstancia de que los organizadores del festival de música electrónica Teknival ,eligieron deliberadamente Bourges como escenario porque es la localidad natal de Nuñez, Ministro de Interior,al que han criticado en numerosas ocasiones por sus políticas de represión contra los macroeventos gratuitos en Francia, según 'Le Figaro'. "Esta situación es inaceptable. No obstante, el Estado ha intervenido para garantizar la seguridad de los participantes y de los residentes locales", ha añadido el ministro, ya en redes sociales.