Múltiples vías de formación de aminoácidos en el Sistema Solar primitivo basadas en isótopos de carbono y nitrógeno en muestras del asteroide Bennu (ENG)

Las muestras recogidas del asteroide cercano a la Tierra de tipo carbonáceo Bennu y traídas a la Tierra por la misión OSIRIS-REx de la NASA contienen moléculas orgánicas relevantes para la química prebiótica. Las mediciones isotópicas estables de la materia orgánica soluble extraterrestre proporcionan información clave sobre las vías de formación y los historiales de alteración de estas moléculas, lo que resulta significativo para comprender el origen de la vida.

