El multimillonario que hizo rico a Jeffrey Epstein: el secreto de 20 años de Les Wexner [ENG]

Maria Farmer tiene 26 años. Es artista. Lleva tres semanas trabajando en la finca de un multimillonario. Hoy necesita salir de la casa de invitados para comprar material de arte. Llama a la esposa del multimillonario. Le pide permiso. La esposa le dice que se lo pensará. Maria es una mujer adulta. Pero guardias armados patrullan esa propiedad. No puede salir sin autorización. Está empezando a entenderlo: esto no es una residencia artística. Es una prisión. Esa noche, Jeffrey Epstein entra en su habitación. Por la mañana, ha sido agredida.