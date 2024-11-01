edición general
El multimillonario que hizo rico a Jeffrey Epstein: el secreto de 20 años de Les Wexner [ENG]

Maria Farmer tiene 26 años. Es artista. Lleva tres semanas trabajando en la finca de un multimillonario. Hoy necesita salir de la casa de invitados para comprar material de arte. Llama a la esposa del multimillonario. Le pide permiso. La esposa le dice que se lo pensará. Maria es una mujer adulta. Pero guardias armados patrullan esa propiedad. No puede salir sin autorización. Está empezando a entenderlo: esto no es una residencia artística. Es una prisión. Esa noche, Jeffrey Epstein entra en su habitación. Por la mañana, ha sido agredida.

Un_señor_de_Cuenca
Todos los ricachones en el mismo fangal.
Malinke
Van sacando figuras conocidas según presionan a Trump, el día que no presionen a Trump, ya no buscan más, como no buscaron hasta ahora.
asbostrusbo
Interesante
