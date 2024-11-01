edición general
El multimillonario que experimentaba con sus empleados | Ray Dalio

El multimillonario que experimentaba con sus empleados | Ray Dalio

Presenta la historia de Ray Dalio y su peculiar gestión de Bridgewater Associates, uno de los mayores fondos de inversión del mundo, explorando su obsesión por la transparencia radical, los principios que impuso a sus empleados y las polémicas prácticas internas que marcaron la cultura de la compañía. El video revela cómo su liderazgo estaba marcado por métodos extremos de control, juicios internos y evaluaciones constantes entre empleados, en un ambiente orwelliano.

Torrezzno #6 Torrezzno
Como curiosidad Ray Dalio popularizó la cartera all seasons

30% acciones
40% bonos largo plazo
15% bonos corto plazo
7.5% materias primas
7.5% oro

Muy conservadora en mi opinión pero buena eleccion para alguien cercano a la jubilación
Torrezzno #1 Torrezzno
Curioso no lo sabia. Me he leído dos libros suyos (principios y porque las naciones caen) y obviamente no cuenta esa parte.
crob #2 crob *
#1 Ray Dalio y otros multimillonarios americanos representan el capitalismo salvaje: acumulan riqueza mientras se normaliza la explotación de empleados, donde la “transparencia radical” convierte el trabajo en una vigilancia constante y el acoso laboral es frecuente. Otros ejemplos son Amazon, Meta o Tesla, donde la presión y la cultura de productividad extrema generan altos niveles de estrés y desgaste entre los trabajadores. Es la visión que llaman tecnolibertarismo cuando en realidad es tecnofeudalismo. Evidentemente, en sus lbros, esta práctica no se cuenta...
plutanasio #3 plutanasio
#2 son psicópatas que sueñan con imponer el 996 chino en sus empresas
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 puede ser, ambos libros son recomendables. No trata tanto de capitalismo o tecnofedualismo. El primero es como crear tus propios principios, el segundo es una tesis sobre el auge y la caída de los imperios. Pronostica que EEUU va a caer
#5 wendigo
#4 Bueno, según el video, creo que pronóstico 30 veces o así wue la economía se hundía :troll:

Acertó dos xD

Saludos
