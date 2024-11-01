El multimillonario que experimentaba con sus empleados | Ray Dalio

Presenta la historia de Ray Dalio y su peculiar gestión de Bridgewater Associates, uno de los mayores fondos de inversión del mundo, explorando su obsesión por la transparencia radical, los principios que impuso a sus empleados y las polémicas prácticas internas que marcaron la cultura de la compañía. El video revela cómo su liderazgo estaba marcado por métodos extremos de control, juicios internos y evaluaciones constantes entre empleados, en un ambiente orwelliano.
30% acciones
40% bonos largo plazo
15% bonos corto plazo
7.5% materias primas
7.5% oro
Muy conservadora en mi opinión pero buena eleccion para alguien cercano a la jubilación
Acertó dos
Saludos