El multimillonario de los Emiratos Árabes Unidos, Habtoor, critica abiertamente a Trump por la guerra con Irán

Esta crítica marca la primera condena pública a Trump por parte de un empresario de alto perfil del Golfo Habtoor también acusó a Trump de romper sus promesas de campaña de no involucrarse en guerras y centrarse únicamente en Estados Unidos. Dijo que "El verdadero liderazgo no se mide por decisiones bélicas, sino por la sabiduría, el respeto al prójimo y el esfuerzo por lograr la paz"

Meneanauta #4 Meneanauta *
¡Qué bien invertidos esos 1000 millones de dólares para formar parte de la Junta de Paz!
elgranpilaf #2 elgranpilaf
Ahora que les está afectando al bolsillo se quejan todos los multimillonarios estos de la guerra
capitan__nemo #3 capitan__nemo
¿Otro caso de victima de leopardo comecaras?

¿Le apoyó de alguna forma desde su puesto de millonario?
#5 woke
Le están jodiendo su empresa
