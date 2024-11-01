El multimillonario de los Emiratos Árabes Unidos, Habtoor, critica abiertamente a Trump por la guerra con Irán

Esta crítica marca la primera condena pública a Trump por parte de un empresario de alto perfil del Golfo Habtoor también acusó a Trump de romper sus promesas de campaña de no involucrarse en guerras y centrarse únicamente en Estados Unidos. Dijo que "El verdadero liderazgo no se mide por decisiones bélicas, sino por la sabiduría, el respeto al prójimo y el esfuerzo por lograr la paz"
¿Le apoyó de alguna forma desde su puesto de millonario?