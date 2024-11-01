Multado por conducir mientras usaba el móvil para pagar una multa por usar el móvil mientras conducía

«Encima que pago al momento». Con estas palabras protestaba esta mañana Tomás Vega Moralejo después de recibir una multa de la Dirección General de Tráfico (DGT) por conducir usando el móvil para pagar una multa por conducir usando el móvil. El conductor argumenta que es la DGT la primera que incentiva el pago inmediato de las sanciones aplicando descuentos y que además fomenta hacerlo a través del móvil, para el que ha habilitado una aplicación.