Las mujeres que también sostenían el estado egipcio: funcionarias, administradoras y escribas

El interés por el Antiguo Egipto surgió con fuerza en el siglo XIX, una época en la que el mundo académico estaba dominado casi de forma exclusiva por caballeros victorianos que proyectaron sus propios valores en sus conocimientos del pasado. Esta forma sesgada de abordar la historia distorsionó el papel de la mujer en Egipto y le restó importancia. Incluso se da el caso de traducciones erróneas de conceptos como el de “mujer joven”, a menudo traducido como “virgen”, un término mucho más reduccionista.