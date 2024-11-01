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A las mujeres nos gustan los hombres calvos
¡Claro que a las mujeres nos gustan los hombres calvos! - Confesiones de "can you hair me now?"
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#1
Leon_Bocanegra
Viendo la miniatura lo que se entiende es que les gustan calvos pero... Con un pollón así de grande.
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#2
Leon_Bocanegra
www.facebook.com/share/v/18gX6tazwh/
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