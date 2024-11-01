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A las mujeres nos gustan los hombres calvos

A las mujeres nos gustan los hombres calvos  

¡Claro que a las mujeres nos gustan los hombres calvos! - Confesiones de "can you hair me now?"

| etiquetas: hombre , calvo , mujer
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2 comentarios
4 0 4 K 25 calveame
#1 Leon_Bocanegra
Viendo la miniatura lo que se entiende es que les gustan calvos pero... Con un pollón así de grande.
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menéame