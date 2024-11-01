edición general
Una mujer sufrió una fractura cervical al bostezar y casi muere

Una madre británica de 36 años sufrió una grave lesión cervical al bostezar con fuerza, lo que le obligó a someterse a una cirugía de riesgo con un 50 % de probabilidades de sobrevivir.

#8 Klamp
#3 la noticia me ha dejado con la boca abierta
Torrezzno #2 Torrezzno
Eso a los andaluces no nos pasa
#5 MPR
#3 más bien casi.
#1 MPR
Pues no sé si decir que ha tenido muy mala suerte o muy buena suerte. :roll:
Khadgar #3 Khadgar *
#1 Lo que está claro es que estaba muerta de aburrimiento. :roll:
#4 Pivorexico
Debe tratarse de la esposa de Paco Horse Penis
mande #6 mande
Estaría viendo la última película de Tron.
estemenda #7 estemenda
Yo alguna vez me he pegao unos bostezos que me han hecho temer por mi vida xD
MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
Eso le ha pasado por ser madre. O quizá no tiene nada que ver :roll:
