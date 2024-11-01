·
Una mujer sufrió una fractura cervical al bostezar y casi muere
Una madre británica de 36 años sufrió una grave lesión cervical al bostezar con fuerza, lo que le obligó a someterse a una cirugía de riesgo con un 50 % de probabilidades de sobrevivir.
actualidad
Klamp
la noticia me ha dejado con la boca abierta
Torrezzno
Eso a los andaluces no nos pasa
MPR
más bien casi.
MPR
Pues no sé si decir que ha tenido muy mala suerte o muy buena suerte.
Khadgar
Lo que está claro es que estaba muerta de aburrimiento.
Pivorexico
Debe tratarse de la esposa de Paco Horse Penis
mande
Estaría viendo la última película de Tron.
estemenda
Yo alguna vez me he pegao unos bostezos que me han hecho temer por mi vida
Rorschach_
#MierdaMeneo
MoñecoTeDrapo
Eso le ha pasado por ser madre. O quizá no tiene nada que ver
