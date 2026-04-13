La mujer de Lula Da Silva 'une' en València a Mónica Oltra, Sira Rego e Irene Montero

Las dirigentes de Compromís, IU y Podemos coincidirán sobre el escenario en un acto contra la guerra y la violencia política. Rosalenga da Silva, conocida como Janja, la esposa del actual presidente de Brasil, Lula Da Silva. La primera dama brasileña será la protagonista del encuentro 'Não a guerra, não a violencia política, por um mundo Ecofeminista' (No a la guerra, no a la violencia política, por un mundo ecofeminista) que reunirá a tres dirigentes del espacio progresista de partidos distintos: Mónica Oltra, Irene Montero y Sira Rego.