La mujer de Feijóo y su “no me moverán” en su chalet de Moaña: recursos, favores, burofaxes y Audiencia Nacional

El “no nos moverán” del barco de Chanquete en Verano Azul marcó toda una generación, tanto que el grito salió incluso de la pantalla para poner voz a protestas obreras y estudiantiles; un canto a la resiliencia, una proclama de resistencia que, sin embargo, todavía a día de hoy resulta extrapolable a distintas causas de muy diferente tipo, también individual o para una clase social pudiente.

makinavaja
Cosas de caciques, nada nuevo en este país, y menos en Galicia.... :troll: :troll:
Kantinero
como es la mujer de Feijóo ?

xD xD xD xD xD xD

xD xD xD xD xD xD
elmakina
#3 ¿Quién jalea a Peinado, crack?
elmakina
Ya cansa tanto titular rancio intentando vender como escándalo lo que es un procedimiento administrativo más. Eva Cárdenas está usando su derecho legítimo a recurrir una decisión que considera injusta, igual que haría cualquiera si el Estado toma una decisión que afecta a su propiedad. No ha levantado el muro con nocturnidad ni ha ocupado nada a martillazos, lo compró así y ahora defiende el uso del terreno dentro de la ley. Pero claro, como es la mujer de Feijóo, todo vale para montar el circo. A ver si os enteráis: recurrir a la Audiencia Nacional no es “enchufe”, es el cauce legal que tiene cualquier ciudadano. Lo demás es ruido para palmeros con déficit de comprensión.
oceanon3d
#1 "Pero claro, como es la mujer de Feijóo, todo vale para montar el circo."

De los que están jaleando a Peinado con la causa fake a la mujer de Pedro estas ... te tienes que reir.
