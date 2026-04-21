Una mujer casada se enamora de un estafador virtual y ya le ha entregado más de 3.000€

Dice ser médico, pero cuando sus hijas leen las conversaciones, se dan cuenta de que no es real y que el teléfono es de Estados Unidos. Las hijas intentan hablar con el estafador, pero no sirve de nada. Él le pide a su madre que no hable a nadie de él y ella llega a ponerse agresiva porque está ciega de amor. Carmen no es capaz de asimilar que está siendo víctima de una estafa: “Nos dice que estamos equivocados y que nos vamos a dar con un canto en los dientes… Tiene 64 años, está casada con mi padre y nos tiene a nosotros y a sus nietos