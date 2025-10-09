edición general
Una mujer ayuda a sus padres a morir el mismo día: “Creo que le daba más miedo quedarse solo”

La historia comenzó en 2018, cuando a Eva, de 92 años, le diagnosticaron estenosis aórtica. Los médicos le dieron entre 18 meses y dos años de vida si no se sometía a una cirugía invasiva, una opción que ella rechazó. Lo que nadie esperaba era que Druse, su marido, también tomara esa decisión. Aunque había sobrevivido al derrame cerebral, reconoció a su hija que no soportaba la idea de quedarse solo. Con un historial de problemas cerebrovasculares, él también consiguió la aprobación para acceder al procedimiento.

#4 eqas
Espero que si algun dia yo soy enfermo terminal sufriendo, lo tenga fácil. Sé que aquí ya hay una ley para ello, pero como todo, es lenta y burocrática (no creo que haya tanta gente que quiera morir así, como para dilatar tanto los permisos).
#2 laruladelnorte
Ante la situación, los médicos recomendaron cuidados paliativos e ingreso en un hospicio. Fue entonces cuando Eva expresó con claridad su deseo: recurrir a la Ley de Muerte con Dignidad, en vigor en Washington desde 2008. Esta ley permite a los residentes del estado con enfermedades terminales terminar su vida con medicamentos letales, sin la supervisión de su equipo médico y a diferencia de la eutanasia, en este caso los propios pacientes administran la medicación letal que les receta su

#1 Andreham
Pufffffffffffff, hay que ser MUY fuerte para ayudar a tus padres a morir.
#3 Nuisaint
Leído el artículo y viendo como fue, no se me ocurre mejor forma de abandonar este mundo cuando ya no hay solución con tu ser más querido, tranquilamente y sin dolor. Puede parecer fuerte, pero es que la alternativa era morir solo, triste y dolorosamente.
