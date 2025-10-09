Una mujer ayuda a sus padres a morir el mismo día: “Creo que le daba más miedo quedarse solo”

La historia comenzó en 2018, cuando a Eva, de 92 años, le diagnosticaron estenosis aórtica. Los médicos le dieron entre 18 meses y dos años de vida si no se sometía a una cirugía invasiva, una opción que ella rechazó. Lo que nadie esperaba era que Druse, su marido, también tomara esa decisión. Aunque había sobrevivido al derrame cerebral, reconoció a su hija que no soportaba la idea de quedarse solo. Con un historial de problemas cerebrovasculares, él también consiguió la aprobación para acceder al procedimiento.