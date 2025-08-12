edición general
Una mujer arranca el mentón de un mordisco a su pareja tras una discusión en Palma: “Soy un vampiro”

Una mujer arranca el mentón de un mordisco a su pareja tras una discusión en Palma: "Soy un vampiro"

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con una grave herida en la cara. Según ha podido saber Crónica Balear, la pareja habría comenzado a discutir por un paquete de tabaco y, en el transcurso de la pelea, la mujer —de nacionalidad filipina— se abalanzó sobre él, mordiéndole el rostro y arrancándole parte del mentón. Debido a la gravedad de las lesiones, los agentes solicitaron asistencia médica urgente

etiquetas: mujer , mentón , vampiro , violencia doméstica
15 comentarios
Comentarios destacados:      
#3 #2 sois unos cansinos
Is mijir, sis rizinis tindrii. Así sonáis.
Fartón_Valenciano #9 Fartón_Valenciano
"La agresora fue detenida y trasladada al cuartel de San Fernando, donde quedó ingresada en los calabozos. Durante su arresto, aseguró ser “un vampiro”, lo que refuerza la hipótesis de que pudiera estar bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente"  media
alpoza #10 alpoza
Un mal viaje lo tiene cualquiera :troll:
CharlesBrowson #12 CharlesBrowson
ays, la proxima chutese fentanilo señora!!
Penetrator #1 Penetrator
¿Seguro que lo que había en ese paquete era tabaco?
ChatGPT #5 ChatGPT
Vampiro quizá. Hijosdeputa seguro
#7 Mandri20
Vuelve a haber galta de cerdo en el menú, todos saben que es la especialidad de toda vampiresa. Tenía que haberse puesto la cota de plata, no hay que infravalorar el saber popular. Ya saben, ante una vampiresa, hay que tomar medidas de precaución, luego pasa lo que pasa.
OrialCon_Darkness #6 OrialCon_Darkness *
Vampiros que prefieren los mentones a las yugulares? No recuerdo ninguna raza así ni en vampiro xD
ChatGPT #11 ChatGPT
#6 o vampiros que ven mal de cerca y muerden donde no es
#13 Celsar
#6 los Tzimisce a lo mejor tienen algo que decir de esto...
sxentinel #15 sxentinel
#13 Los tremere fijo que no. xD
hazardum #4 hazardum
Con algunas líneas menos de argumento se han hecho películas enteras....
#2 repepito
Es mujer, sus razones tendría.
#3 lamonjamellada *
#2 sois unos cansinos
Is mijir, sis rizinis tindrii. Así sonáis.
Sandilo #8 Sandilo
#2 Si de verdad mirases por defender a las mujeres no escribirías esa clase de estupideces.
pazentrelosmundos #14 pazentrelosmundos *
#8 sólo les interesa defender a las mujeres musulmanas porque llevan velo y las tratan mal, no como aquí que las tratan de puta madre.
