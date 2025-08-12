Una mujer arranca el mentón de un mordisco a su pareja tras una discusión en Palma: “Soy un vampiro”

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre con una grave herida en la cara. Según ha podido saber Crónica Balear, la pareja habría comenzado a discutir por un paquete de tabaco y, en el transcurso de la pelea, la mujer —de nacionalidad filipina— se abalanzó sobre él, mordiéndole el rostro y arrancándole parte del mentón. Debido a la gravedad de las lesiones, los agentes solicitaron asistencia médica urgente