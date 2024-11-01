Una mujer de 90 años y sus dos hijos mueren en un incendio de una vivienda de Carabanchel, en Madrid

Los tres miembros de una misma familia pierden la vida a causa de fuego originado en la tercera planta de un piso de la calle Moreno. Los Bomberos también han rescatado a dos personas por precaución y la Policía Científica ya trabaja en esclarecer el origen de los hechos. Una mujer de 90 años y sus dos hijos, de 66 y 56, han muerto durante la madrugada de este viernes en un incendio de una vivienda en el distrito madrileño de Carabanchel. Los hechos han ocurrido en la tercera planta de un piso ubicado en la calle Moreno, según ha informado el..