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Las muestras traídas del asteroide Ryugu revelan que los 'ladrillos de la vida' estaban por todo el Sistema Solar

Las muestras traídas del asteroide Ryugu revelan que los 'ladrillos de la vida' estaban por todo el Sistema Solar

Un equipo de investigadores japoneses ha detectado el conjunto completo de nucleobases que conforman el ADN y el ARN —adenina, guanina, citosina, timina y uracilo— en las dos muestras traídas del asteroide Ryugu por la sonda espacial Hayabusa2 a la Tierra en 2020. Este hallazgo, publicado en la revista Nature Astronomy, ofrece nuevas perspectivas sobre la química del sistema solar primitivo y apunta a la “presencia generalizada” de estos componentes básicos de la vida.

| etiquetas: asteroide , ryugu , japón , nucleobases , adn , arn , hayabusa2
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